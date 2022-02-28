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Украина подает заявку на членство в ЕС: детали

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Украина сражается на войне за мир во всей Европе Новость обновлена 28 февраля 2022, 13:49
Украина сражается на войне за мир во всей Европе

По мнению Зеленского, украинцы должны быть равны со всеми европейцами

Украина будет просить Евросоюз о безотлагательном включении нашего государства в объединение на фоне войны, происходящей в стране. При этом процедура подачи заявки, как и принятие нас в ЕС, должна пройти по специальной сокращенной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, украинская армия сейчас борется за мир не только в нашем государстве, но и во всей Европе. Также мы придерживаемся принципом свободы слова, демократии и равноправия. Однако с остальной Европой пока еще не являемся "наравне".

Подача заявки на вступление в Европейский Союз — это именно тот шаг, который поможет нам преодолеть разрыв между нашим и западными государствами.

"Мы обращаемся к ЕС касаемо безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуры", — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, такое решение будет справедливым.

Отметим, что внеблоковый статус начинает беспокоить все большее количество стран, соседствующих с Россией. Так, к примеру, Финляндия после начала вторжения в Украину решила, что в случае необходимости будет просить о включении в НАТО.

Теги:
#Украина #Россия #Евросоюз #Война
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