Забрала болезнь, которой он больше всего боялся: когда и от чего умер звезда советских комедий Крамаров

Крамаров долгие годы старался вести здоровый образ жизни

Актер Савелий Крамаров, которого похоронили на чужбине, запомнился зрителям своими веселыми и яркими ролями. Однако жизнь звезды советских комедий была наполнена чередой испытаний и сложностей и скончался он от страшной болезни.

"Телеграф" решил выяснить, когда и от чего умер актер Савелий Крамаров. Также мы узнали, как сложилась его судьба.

Как актер Савелий Крамаров стал известным

Актер Савелий Крамаров родился в 1934 году в Бауманском районе Москвы в еврейской семье и с детства испытывал страсть к сцене. Но поступить в театральный институт Крамарову с первого раза не удалось, поэтому он получил другое образование. Однако Савелий всегда следовал за мечтой.

Савелий Крамаров в молодости

В 1959 году состоялся его дебют в фильме "Ребята с нашего двора", который и стал толчком в развитие его карьеры. Но больше всего Крамаров запомнился зрителям благодаря роли в комедии "Иван Васильевич меняет профессию", "Неуловимые мстители", "Афоня" и "Джентльмены удачи".

Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Но вскоре его карьера пошла на спад, и Савелий решил эмигрировать в США. Поначалу его не хотели выпускать из страны и грозились запретить фильмы с его участием, но Крамаров все же оставил карьеру в России и выехал в Америку. Там актер продолжил заниматься любимым делом и даже снялся в фильме с Робином Уильямсом.

Савелий Крамаров снимался в американских фильмах

Когда и от чего умер советский актер Савелий Крамаров

Звезда советских комедий долгие годы придерживался здорового образа жизни, он хотел прожить более 100 лет. После переезда в США, Савелий активно занимался спортом, не употреблял спиртного, не ел "молочки", мяса и сахара, зато медитировал, увлекался различными народными средствами.

Как оказалось, Савелий боялся повторить судьбу своей матери, которая рано умерла от рака. Этого страшного недуга Крамаров боялся больше всего. Но, увы, главная фобия и забрала его жизнь.

Савелий Крамаров ушел из жизни в реультате тяжелой болезни

В 1995 году, когда Савелий готовился к работе в одном из серьезных американских телепроектов, ему диагностировали рак прямой кишки. Актер не мог в это поверить, сильно страдал и угасал на глазах. Он перенес операцию, проходил химиотерапию, перенес два инсульта и скончался 6 июня 1995 года в одной из больниц Сан-Франциско. Актеру было 60 лет.

"Телеграф" писал ранее, когда и от чего умер Демьяненко, сыгравший Шурика. Актер был звездой комедий, но ушел из жизни трагично.