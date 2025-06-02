Назвался в честь любимой реки в Полтаве и выступал на украинском: от чего умер "Тарапунька" Юрий Тимошенко и как выглядит могила

Его дуэт со "Штепселем" до сих пор вызывает улыбку

В то время, когда украинцы "разносят" юмор "Квартала 95" и "Дизель Шоу", многие до сих пор не могут забыть народный дуэт "Штепсель и Тарапунька" в лице украинских артистов Ефима Березина и Юрия Тимошенко, которому в этот понедельник могло бы исполнится 106 лет.

Тимошенко родился 2 июня 1919 года в селе Каленики (ныне Решетиловский район, Полтавская область). В 1941 году будущий юморист окончил Киевский театральный институт.

Во время Второй мировой войны Юрий служил в ансамблях песни и пляски Киевского военного округа и Юго-Западного фронта, после чего вернулся домой в звании старшего сержанта.

"Тарапунька" на украинском, "Штепсель" на русском

Дуэт был основан в 1941 году, когда Тимошенко и Березин познакомились во время учебы в институте. После войны артисты создали комический дуэт, в котором Тимошенко играл милиционера Тарапуньку, а Березин — электромонтера Штепселя. Интересно, но псевдоним Юрия "Тарапунька" был вдохновлен названием речки Тарапунька в его родной Полтавской области.

Штепсель и Тарапунька

Выступления этих артистов отличались: Юрий говорил чисто на украинском, а Ефим — на русском. Они также стали авторами и исполнителями ряда кинокомедий, снятых по собственным сценариям: "Тарапунька и Штепсель под облаками" (1953), "Приключение с пиджаком Тарапуньки" (1955), "Штепсель женит Тарапуньку" (1957), "Ехали мы, ехали…" (1962). Комический дуэт "Тарапунька и Штепсель" пользовался огромной популярностью на протяжении 40 лет и получил широкое признание как на эстраде, так и в кино. Оба артиста никогда не были членами компартии.

Два брака и сыновья

Тимошенко был дважды женат. Его первой супругой была актриса Ольга Кусенко. Второй женой стала певица Юлия Пашковская, с которой у него было двое сыновей — Александр и Юрий. Семья жила в Киеве.

Юрий вместе с супругой Юлией

Юрий Тимошенко с женой и своими сыновьями Сашей и Юрой

Как умер "Тарапунька" и где похоронен

Юрий Тимошенко скончался 1 декабря 1986 года в Ужгороде от сердечного приступа, который случился после гастрольного выступления. Он был похоронен на Байковом кладбище в Киеве (участок 52) вместе с сыном, который умер годом позже.

Как выглядит могила Юрия Тимошенко

Напомним, что в мае 2025 года на фронте погиб бывший актер "Дизель Шоу" Максим Нелипа. Ранее мы показывали могилу шоумена, который так же похоронен на Байковом кладбище.