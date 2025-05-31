Сын легендарного актера стал пособником российской агрессии

Российский актер Андрей Леонов, исполнивший роль многодетного отца в российском сериале "Папины дочки", посетил оккупированный Россией Донецк. Сын советского актера Евгения Леонова поддерживает агрессивную войну против мирной Украины.

Визит 65-летнего артиста засняла неизвестная женщина. "Он сегодня у нас в гостях в Донецке. Очень рады приветствовать у себя", — говорит незнакомка. На камеру Леонов цинично улыбается и говорит, что приехал "в гости".

"Встретились сейчас с детьми, поговорили. Вот пригласил их в театр. Дай бог, чтобы когда-нибудь сюда наш Ленком (театр в Москве — ред.) приехал", — заявляет путинист.

Это не первая поездка любителя войны в так называемую "ДНР". Ровно год назад, в мае 2024-го, Леонов приезжал в оккупированный РФ город с целью помочь российским террористам. Тогда он привез оккупационным военным автомобиль для передовой. "Актер регулярно помогает Донбассу. И в этот раз привез гуманитарную помощь", — писали пропагандисты.

В октябре того года путинист получил благодарность от российской армии. Сначала к его посту в соцсетях были отключены комментарии (хотел скрыть критику за поддержку войны), но позже "посыпались" одобрительные отзывы "простых россиян". Кстати, любов к оккупированным территориям продемонстрировали и солистки группы "Тату".

Вероятно, не доживший до этого дня звезда "Джентльменов удачи", перевернулся бы в гробу от проделок сына-приспешника диктатора Путина. Ранее мы писали, как выглядит могила Евгения Леонова.