Ничем не приметный памятник с автографом: как выглядит могила легенды советских фильмов Леонова и где похоронен

На счету Евгения Леонова более 90 ролей

Известного актера Евгения Леонова, как и его коллеги по фильму "Джентльмены удачи" Савелия Крамарова, давно нет в живых. Но память о нем осталась в сердцах поклонников его творчества, которые периодически посещают могилу актера и оставляют цветы.

"Телеграф" решил выяснить, где похоронен легендарный советский актер Евгений Леонов и как сейчас выглядит его могила. Мы узнали о нем некоторые факты.

Чем прославился актер Евгений Леонов

Советский актер Евгений Леонов родился в 1926 году в Москве, где окончил среднюю школу. В подростковом возрасте посещал драматический кружок, а когда началась война, Леонов стал учеником токаря на авиазаводе, где работала и вся его семья.

В 1943 году Евгений поступил в Авиационный приборостроительный техникум им. С. Орджоникидзе, но на третьем курсе ушел и стал студентом Московской экспериментальной театральной студии при Московской областной филармонии.

После учебы Леонова на работу в театр, где он начал развивать карьеру и в середине 60-х годов стал знаменитым на весь Советский Союз. В кино впервые Евгений дебютировал в 1947 году в фильме "Карандаш на льду" и "Счастливый рейс", но всенародная популярность пришла к нему после выхода киноленты "Полосатый рейс".

Евгений Леонов в молодости

Свой успех в кинематографе Леонов подкрепил фильмами: "Донская повесть", "Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо", "Кин-дза-дза", "Тридцать три" и другими. Всего актер снялся в более 90 картинах.

Евгений Леонов в фильме "Джентльмены удачи"

От чего умер Евгений Леонов и как выглядит его могила

Легенды советских фильмов Евгения Леонова не стало 29 января 1994 года в возрасте 67 лет, у него оторвался тромб. Это произошло перед спектаклем, в котором он должен был играть. Зрители узнали, что представление отменяется из-за внезапной смерти артиста, но не разошлись по домах, люди простояли у театра со свечами все время, которое должен был идти спектакль.

Евгений Леонов умер в 1994 году в возрасте 67 лет

Похоронили звезду фильма "Джентльмены удачи" на Новодевичьем кладбище, поставив ему скромный, ничем не приметный памятник, на котором изображен автограф актера. Возле памятника оставили небольшую фотографию Евгений Леонова, которая с годами выцвела и недавно ее заменили на новую.

Могила Евгения Леонова

Как выглядит могила Евгения Леонова

Многие поклонники возмущались тем, что Леонову установили такую простую надгробную плиту, а другие отмечают, что дело не в памятнике, а в том что память о самом актере осталась в сердцах его поклонников.

Евгений Леонов похоронен на Новодевичьем кладбище

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила звезды "Кавказской пленницы" Георгия Вицина. Дочь актера отказалась ставить ему дорогой памятник.