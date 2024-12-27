Скромный памятник из гранита, но без фотографии: как выглядит могила "Шурика" Демьяненко

Актер ушел из жизни 25 лет назад

Актер Александр Демьяненко был настоящей звездой советских комедий Леонида Гайдая, поскольку талантливо сыграл наивного студента Шурика, который стал любимцем зрителей. Но Демяненко стал заложником этой роли, и когда у него начались проблемы на работе, это негативно отразилось на состоянии его здоровья. На 63-м году жизни актер скончался в результате болезни.

"Телеграф" решил выяснить, где похоронен Александр Демьяненко и как выглядит его могила. Звезды советских фильмов нет в живых уже 25 лет.

Чем прославился Александр Демьяненко

Всем известный "Шурик" родился в 1937 году в Свердловске и определился с будущей профессии еще в юности. Правда, стать студентом театрального института ему удалось не сразу. Александр Демьяненко окончил ГИТИС и стал пробовать себя в кинематографе.

Александр Демьяненко в молодости

Свою первую роль он сыграл в фильме "Ветер", далее было еще несколько проектов, но режиссерам не удавалось разглядеть талант молодого Демьяненко. Но встреча с Леонидом Гайдаем все изменила. В его комедиях Александр сыграл Шурика, который попадал в неприятные, но забавные ситуации, и это принесло актеру всенародную известность.

Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Правда, после с работой у Демьяненко не складывалось, поскольку он стал заложником одной роли. Актер работал на телевиденье, а также занимался озвучиванием фильмов и мультфильмов Disney.

Где похоронен Александр Демьяненко как выглядит его могила

У советского актера начались проблемы со здоровьем. Он попал в больницу с подозрением на язву желудка, но во время обследования врачи обнаружили у него другой недуг — ишемическую болезнь сердца.

Александра Демьяненко готовили к операции по шунтированию, которая была запланирована на 1 сентября 1999 года. Но актер скончался 22 августа, его организм не перенес сильную жару.

Александр Демьяненко не дожил до операции

Похоронили "Шурика" на Серафимовском кладбище, на 13-м участке, недалеко от храма преподобного Серафима Саровского. На могиле установили гранитный памятник в виде креста, а на постаменте выгравирована его фамилия, даты рождения и смерти и коротко надпись: "Актер".

Как выглядит могила Александра Демьяненко

Памятник выглядит скромно, на нем нет лишних деталей и даже фотографии. Вокруг могилы небольшая оградка. Рядом похоронили его супругу Людмилу. Общих детей у них не было, у Людмилы от первого брака осталась дочь.

Александр Демьяненко похоронен на Серафимовском кладбище

"Телеграф" писал ранее, что известно о личной жизни звезды "Операции "Ы" Демьяненко. Актер был женат дважды.