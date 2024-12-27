Скромний пам’ятник з граніту, але без фотографії: як виглядає могила "Шурика" Дем’яненко

Актор пішов із життя 25 років тому

Актор Олександр Дем’яненко був справжньою зіркою радянських комедій Леоніда Гайдая, оскільки талановито зіграв наївного студента Шурика, який став улюбленцем глядачів. Але Демяненко став заручником цієї ролі, і коли в нього почалися проблеми на роботі, це негативно вплинуло на стан його здоров’я. На 63-му році життя актор помер через хворобу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де поховано Олександра Дем’яненка і як виглядає його могила. Зірки радянських фільмів немає в живих вже 25 років.

Чим прославився Олександр Дем’яненко

Всім відомий "Шурик" народився 1937 року у Свердловську і визначився з майбутньою професією ще в юності. Щоправда, стати студентом театрального інституту йому вдалося не одразу. Олександр Дем’яненко закінчив ГІТІС і почав пробувати себе у кінематографі.

Олександр Дем’яненко у молодості

Свою першу роль він зіграв у фільмі "Вітер", далі було ще кілька проєктів, але режисерам не вдавалося розглянути талант молодого Дем’яненка. Проте зустріч із Леонідом Гайдаєм усе змінила. У його комедіях Олександр зіграв Шурика, який потрапляв у неприємні, але кумедні ситуації, і це принесло акторові всенародну популярність.

Кадр із фільму "Кавказька полонянка"

Щоправда, після з роботою у Дем’яненка не складалося, оскільки він став заручником однієї ролі. Актор працював на телебаченні, а також займався озвучуванням фільмів та мультфільмів Disney.

Де похований Олександр Дем’яненко як виглядає його могила

У радянського актора почалися проблеми зі здоров’ям. Він потрапив до лікарні з підозрою на виразку шлунка, але під час обстеження лікарі виявили у нього іншу недугу — ішемічну хворобу серця.

Олександра Дем’яненка готували до операції із шунтування, яка була запланована на 1 вересня 1999 року. Але актор помер 22 серпня, його організм не переніс сильної спеки.

Олександр Дем’яненко не дожив до операції

Поховали "Шурика" на Серафимівському цвинтарі, на 13-й ділянці, неподалік храму преподобного Серафима Саровського. На могилі встановили гранітний пам’ятник у вигляді хреста, а на постаменті вигравіювали його прізвище, дати народження та смерті та коротко напис: "Актор".

Як виглядає могила Олександра Дем’яненка

Пам’ятник має скромний вигляд, на ньому немає зайвих деталей і навіть фотографії. Навколо могили невелика огорожа. Поруч поховали його дружину Людмилу. Спільних дітей пара не мала, у Людмили від першого шлюбу залишилася дочка.

Олександра Дем’яненка поховано на Серафимівському цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, що відомо про особисте життя зірки "Операції "И" Дем’яненка. Актор був одружений двічі.