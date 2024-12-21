Ще за життя встановив собі пам’ятник на цвинтарі: як виглядає могила радянського актора Куравльова

Актор говорив, що хоче якнайшвидше возз’єднатися з дружиною, яка померла у 2012 році

Багато знаменитостей поховано на Троєкурівському цвинтарі, розташованому на околиці Москви. Серед них є такі радянські актори, як Андрій М’ягков, який зіграв у фільмі "Іронія долі, або з легким паром", а також Леонід Куравльов — зірка кінострічки "Іван Васильович змінює професію".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Куравльова, який помер у січні 2022 року. Відомо, що актор ще за життя вибрав для себе та своєї дружини пам’ятник.

Чим прославився Леонід Куравльов

Зірка радянського кіно Леонід Куравльов народився у 1936 році в Москві й з юних років мріяв стати актором. Після закінчення школи він став втілювати свою мрію та здобув профільну освіту. Фільмом, який відкрив йому дорогу у велике кіно, Куравльов вважав "Мічман Панін", а популярність до нього прийшла після виходу картини "Живе такий хлопець".

Кадр із фільму "Не може бути"

Його фільмографія налічує майже 200 кінострічок, серед яких: "Іван Васильович змінює професію", де він зіграв Милославського, а також "Афоня", "Не може бути", "Майстер та Маргарита", "Турецький гамбіт". За свої заслуги він отримав державні нагороди.

Леонід Куравльов знявся майже у 200 фільмах

Однак Леонід Куравльов був серед тих артистів, які підтримували путінський режим та анексію Криму. За це актор опинився у списку бази "Миротворець".

Помер він у віці 85 років у Москві від зупинки серця. Його поховали поряд із дружиною Ніною.

Як виглядає могила актора Леоніда Куравльова

Могила зірки радянського кіно Леоніда Куравльова розташована на шостій ділянці на Троєкурівському цвинтарі. Ще за життя Леонід вибрав та встановив собі пам’ятник на цвинтарі. На гранітній плиті на могилі його дружини було вказано його ім’я, тільки без вказівки дат.

Леонід Куравльов вибрав собі пам’ятник ще за життя

Але після його смерті пам’ятник прибрали, на його місці поставили дерев’яний хрест із фотографіями Куравльова. Згодом могила навіть виглядала недоглянутою, на ній лежали сухі гілки та квіти.

Леонід Куравльов похований поряд із дружиною Ніною

А восени 2023 року пам’ятник повернули на місце після доопрацювання. Пам’ятник зроблений у вигляді звичайної гранітної плити, на якій великими літерами вибито прізвище та ім’я дружини Куравльова, а знизу меншими літерами прізвище та ім’я актора.

Як виглядає могила Леоніда Куравльова

Леоніда Куравльова поховано на Троєкурівському цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, де похований і як виглядає могила "Іполіта" Юрія Яковлєва. Актору поставили скромний пам’ятник із його підписом на надгробку.