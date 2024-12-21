Був автором форми для окупантів: як виглядає могила модельєра-путініста Валентина Юдашкіна

Російський дизайнер мовчав про війну, яку розпочав президент його країни

Відомий модельєр Валентин Юдашкін, який помер від раку нирки у травні 2023 року, замовчував про вбивства мирних українців, які чинили російські солдати. Саме для них дизайнер створював військову форму.

2008 року Юдашкін брав участь у створенні зразків уніформи для військовослужбовців Збройних сил країни-окупантки. На президентських виборах 2012 і 2018 років модельєр виступав як довірене обличчя диктатора Путіна.

Юдашкін похований на Троєкурівському цвинтарі, де також спочивають ведучий "Пісні року" Євген Меньшов, МММщик Сергій Мавроді, актриса Світлана Світлична та багато інших російських, серед яких були й пропутінських, артистів.

Як виглядає могила Валентина Юдашкіна

Скульптура, яку встановили на могилі Юдашкіна у травні 2024 року, виконана на повний зріст, створена з бронзи та граніту. У її основи розташовані тканина та ножиці, що символізують інструменти модельєра.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії модельєр не висловився проти нападу на Україну. У результаті через своє мовчання він втратив можливість представити свою колекцію на тижні моди в Парижі, запланованій на травень 2022 року.

Раніше повідомлялося, що у Валентина Юдашкіна залишилися вдова Марина, 33-річна дочка Галина та троє онуків. "Телеграф" писав, що відомо про Галину Юдашкіну і як вона виглядає.