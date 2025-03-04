Наречена не отримала ні копійки: як ділили спадок зірки "Беверлі Гіллз" Перрі і де похований актор

Зі своєю коханою актор прожив 12 років у цивільному шлюбі

Люк Перрі — актор, який став іконою 90-х завдяки ролі бунтаря Ділана Маккея в культовому серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210". Він ішов із життя досить рано, у віці 52 роки. Причиною його смерті став раптовий інсульт, а поховали актора у "костюмі з грибів".

Цікаво, що жінці, з якою актор прожив майже 12 років, він нічого не заповів. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Люка Перрі і як його рідні ділили спадок.

Чим відомий Люк Перрі

Люк Перрі (справжнє ім'я Кой Лютер Перрі III) був американським актором, який здобув широку популярність завдяки ролі Ділана Маккея в телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210". Він також відомий за роллю Фреда Ендрюса в серіалі "Рівердейл" (2017–2019) та участю в таких фільмах, як "Баффі – винищувачка вампірів" (1992) і "П'ятий елемент" (1997).

Причина смерті Люка Перрі

27 лютого 2019 року Перрі переніс обширний ішемічний інсульт у своєму будинку в Шерман-Окс, Каліфорнія, після чого був госпіталізований. Після другого інсульту в лікарні 4 березня 2019 року, після того, як він пробув у комі 48 годин, його рідні прийняли рішення відключити його від апарату життєзабезпечення. Люк Перрі помер у віці 52 роки.

Де похований Люк Перрі

Актора поховали на своїй фермі у Ванлірі, штат Теннессі, яку він придбав у 1990-х роках. Він ще за життя обрав для себе екологічно чистий спосіб поховання. Він забажав використати біорозкладний костюм з грибів, який сприяє природному розкладанню тіла та зменшує вплив на навколишнє середовище. На жаль, у відкритих джерелах не вдалося знайти фотографій могили Люка Перрі.

Спадок Люка Перрі

Щодо спадщини Перрі, відомо, що він мав двох дітей: сина Джека та дочку Софі від колишньої дружини Рейчел "Мінні" Шарп. Відомо, його діти успадкували його майно, включаючи ферму в Теннессі.

При цьому жінка, з якою актор прожив упродовж 12 років — Венді Медісон Бауер, не отримала нічого з його статків. Усе своє майно Люк Перрі заповів дітям, яких обожнював. Проте, схоже, цей факт не засмутив наречену актора.

"Останні 11 з половиною років з Люком були найщасливішими роками в моєму житті, і я рада, що провела з ним цей час. Я також хочу подякувати його дітям, сім'ї та друзям за їх любов і підтримку. Ми знайшли розраду один в одному і в усвідомленні того, що наше життя було наповнене такою особливою людиною. Його буде дуже не вистачати", — розповідала Венді Медісон Бауер.

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