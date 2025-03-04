Невеста не получила ни копейки: как делили наследство звезды "Беверли Гиллз" Перри и где похоронен актер

Со своей любимой актер прожил 12 лет в гражданском браке

Люк Перри — актер, ставший иконой 90-х благодаря роли бунтаря Дилана Маккея в культовом сериале "Беверли-Гиллз, 90210". Он ушел из жизни довольно рано, в возрасте 52 лет. Причиной его смерти стал внезапный инсульт, а похоронили актера в костюме из грибов.

Интересно, что женщине, с которой актер прожил почти 12 лет, он ничего не завещал. "Телеграф" решил выяснить, где похоронили Люка Перри и как его родные делили наследство.

Чем известен Люк Перри

Люк Перри (настоящее имя Кой Лютер Перри III) был американским актером, получившим широкую известность благодаря роли Дилана Маккея в телесериале "Беверли-Гиллз, 90210". Он также известен по роли Фреда Эндрюса в сериале "Ривердейл" (2017-2019) и участии в таких фильмах, как "Баффи — истребительница вампиров" (1992) и "Пятый элемент" (1997).

Причина смерти Люка Перри

27 февраля 2019 года Перри перенес обширный ишемический инсульт в своем доме в Шерман-Окс, Калифорния, после чего был госпитализирован. После второго инсульта в больнице 4 марта 2019, после того, как он пробыл в коме 48 часов, его родные приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Люк Перри скончался в возрасте 52 лет.

Где похоронен Люк Перри

Актера похоронили на своей ферме в Ванлире, штат Теннесси, которую он приобрел в 1990-х годах. Он еще при жизни выбрал для себя экологически чистый способ захоронения. Он пожелал использовать биоразлагаемый костюм из грибов, который способствует естественному разложению тела и уменьшает влияние на окружающую среду. К сожалению, в открытых источниках не удалось найти фотографии могилы Люка Перри.

Наследство Люка Перри

Относительно наследия Перри, известно, что у него было двое детей: сын Джек и дочь Софи от бывшей жены Рэйчел "Минни" Шарп. Известно, что его дети унаследовали его имущество, включая ферму в Теннесси.

При этом женщина, с которой актер прожил в течение 12 лет — Венди Мэдисон Бауэр, не получила ничего из его состояния. Все свое имущество Люк Перри завещал детям, которых обожал. Однако, похоже, этот факт не огорчил невесту актера.

" Последние 11 с половиной лет с Люком были самыми счастливыми годами в моей жизни, и я рада, что провела с ним это время. Я также хочу поблагодарить его детей, семью и друзей за их любовь и поддержку", — рассказывала Венди Мэдисон Бауэр.

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