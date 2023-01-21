Как изменились звезды сериала "Беверли-Хиллз": некоторых просто не узнать (фото)

Люка Перри уже нет в живых, Шеннен Доэрти болеет, Тори Спеллинг — многодетная мать

Телесериал "Беверли-Хиллз, 90210" прогремел в 90-х на весь мир, как и "Все женщины ведьмы". Подростки ждали с нетерпением каждую серию, сезон за сезоном (всего их было десять). Благодаря сериалу главные герои стали знаменитыми, кумиры молодежи Джейсон Пристли, Люк Перри, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт и Тори Спеллинг ворвались в мир Голливуда.

"Телеграф" рассказывает, как изменились за эти годы ведущие персонажи "Беверли-Хиллза" и как актеры выглядят сейчас. Многие из них активно снимались после успеха телесериала. Последний эпизод был показан в мае 2000 года, так что популярные телеподростки заметно повзрослели за эти годы вместе со своими зрителями.

Основной состав шоу насчитывает 8 актёров. Многие из них оставались в центре события на протяжении всех сезонов, кто-то то исчезал, то снова появлялся в сюжете. Актриса Шеннен Доэрти исполнила главную роль – одну из близнецов Уолш по имени Бренда. Успешно "засветилась" в еще одном сериале "Все женщины ведьмы". Сейчас звезде 51 год, она борется с онкологией и помогает Украине.

Улыбка на лице остается вопреки всем недугам

Роль брат-близнеца – Брендона Уолша – исполнил Джейсон Пристли, которому уже 53 года. Успешно снялся в сериале "Зовите меня Фитцем", а сейчас играет в канадском телесериале "Частные сыщики".

Пристли заметно изменился, но выглядит отлично

Роль харизматичной блондинки Келли Тейлор досталось актрисе Дженни Гарт. В прошлом году она отметила 50-летие. После нашумевшего телесериала продолжила актерскую карьеру, а еще выпустила реалити о своей жизни.

Кажется, над этой красоткой годы не властны

Актер Люк Перри, любимец девчонок Дилан МакКей, появлялся во многих телесериалах после "Беверли-Хиллза", участвовал в картинах "Баффи — истребительница вампиров", "Пятый элемент" и "Однажды в Голливуде". К сожалению, после нескольких инсультов его не стало в возрасте 52 лет в 2019 году.

Светлая память талантливому актеру

Персонажа по имени Стив Сандерс блестяще сыграл Иан Зиринг, которому сейчас 58 лет. Съемки в других проектах не принесли актеру такой же славы, как "Беверли-Хиллз".

Иан Зиринг держит себя в форме

Один из героев, которые фигурировали в сериале на протяжении почти всех сезонов, Дэвид Сильвер. Его сыграл Брайан Остин, которому сейчас 49 лет. Мелькал в разных проектах, к примеру, "Тайны Смолвиля" и "Отчаянные домохозяйки". Был женат на известной актрисе Меган Фокс.

Взгляд такой же игривый, как и в сериале

Яркую женскую роль Донны Мартин воплотила актриса Тори Спеллинг. Таких же заметных проектов на ее счету больше нет. Ныне актрисе 49 лет. Самая главная роль в ее жизни сейчас – мама пятерых детей.

Актриса не раз ложилась под нож пластического хирурга

В свои 62 актриса Габриель Картерис является президентом Гильдии актеров США. В сериале она играла скромницу Андреа Цукерман.

Совсем другая, но улыбка такая же искренняя

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились героини сериала "Отчаянные домохозяйки". Кого-то сейчас достаточно легко узнать, а на ком-то прожитые годы оставили более заметный отпечаток.