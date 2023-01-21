Как изменились звезды сериала "Беверли-Хиллз": некоторых просто не узнать (фото)
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Люка Перри уже нет в живых, Шеннен Доэрти болеет, Тори Спеллинг — многодетная мать
Телесериал "Беверли-Хиллз, 90210" прогремел в 90-х на весь мир, как и "Все женщины ведьмы". Подростки ждали с нетерпением каждую серию, сезон за сезоном (всего их было десять). Благодаря сериалу главные герои стали знаменитыми, кумиры молодежи Джейсон Пристли, Люк Перри, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт и Тори Спеллинг ворвались в мир Голливуда.
"Телеграф" рассказывает, как изменились за эти годы ведущие персонажи "Беверли-Хиллза" и как актеры выглядят сейчас. Многие из них активно снимались после успеха телесериала. Последний эпизод был показан в мае 2000 года, так что популярные телеподростки заметно повзрослели за эти годы вместе со своими зрителями.
Основной состав шоу насчитывает 8 актёров. Многие из них оставались в центре события на протяжении всех сезонов, кто-то то исчезал, то снова появлялся в сюжете. Актриса Шеннен Доэрти исполнила главную роль – одну из близнецов Уолш по имени Бренда. Успешно "засветилась" в еще одном сериале "Все женщины ведьмы". Сейчас звезде 51 год, она борется с онкологией и помогает Украине.
Роль брат-близнеца – Брендона Уолша – исполнил Джейсон Пристли, которому уже 53 года. Успешно снялся в сериале "Зовите меня Фитцем", а сейчас играет в канадском телесериале "Частные сыщики".
Роль харизматичной блондинки Келли Тейлор досталось актрисе Дженни Гарт. В прошлом году она отметила 50-летие. После нашумевшего телесериала продолжила актерскую карьеру, а еще выпустила реалити о своей жизни.
Актер Люк Перри, любимец девчонок Дилан МакКей, появлялся во многих телесериалах после "Беверли-Хиллза", участвовал в картинах "Баффи — истребительница вампиров", "Пятый элемент" и "Однажды в Голливуде". К сожалению, после нескольких инсультов его не стало в возрасте 52 лет в 2019 году.
Персонажа по имени Стив Сандерс блестяще сыграл Иан Зиринг, которому сейчас 58 лет. Съемки в других проектах не принесли актеру такой же славы, как "Беверли-Хиллз".
Один из героев, которые фигурировали в сериале на протяжении почти всех сезонов, Дэвид Сильвер. Его сыграл Брайан Остин, которому сейчас 49 лет. Мелькал в разных проектах, к примеру, "Тайны Смолвиля" и "Отчаянные домохозяйки". Был женат на известной актрисе Меган Фокс.
Яркую женскую роль Донны Мартин воплотила актриса Тори Спеллинг. Таких же заметных проектов на ее счету больше нет. Ныне актрисе 49 лет. Самая главная роль в ее жизни сейчас – мама пятерых детей.
В свои 62 актриса Габриель Картерис является президентом Гильдии актеров США. В сериале она играла скромницу Андреа Цукерман.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились героини сериала "Отчаянные домохозяйки". Кого-то сейчас достаточно легко узнать, а на ком-то прожитые годы оставили более заметный отпечаток.