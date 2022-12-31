Икона поп-музыки изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит Мадонна (фото, видео)

Певицу обвиняют в чрезмерной пластике, хотя она это никак не комментирует

Годы не щадят никого, в том числе первых красавиц Голливуда и поп-икон, таких как Мадонна. Певице сейчас 64 года, но она продолжает шокировать публику смелыми экспериментами во внешности. Доходит до того, что некоторые поклонники артистки едва ли узнать в ней любимую поп-икону.

Мадонна всегда была известна тем, что на протяжении многих лет меняла свой образ, и ныне она, кажется, выглядит неузнаваемой. Об этом свидетельствуют фотографии Мадонны раньше и сейчас, а также ее эксцентричные ролики в социальных сетях.

Поп-звезда постоянно меняет прически, экспериментирует с макияжем и демонстрирует множество пикантных нарядов. Ходят слухи, что певица неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Сама же Мадонна никогда не признавалась, что делала что-то на лице. Она как не подтверждала, так и не отрицала наличие какой-либо операции.

Мадонна раньше и сейчас

Певица всегда любила эксперименты над внешностью

90-летняя певица не боится смелых образов

Мадонна не комментирует слухи о ее пластике

Блонд певице разонравился

На странице Мадонны много откровенных образов

Исполнительница, полное имя которой Мадонна Луиза Чикконе, прославилась в 1980-х благодаря таким хитам, как Like A Virgin и True Blue. Ее популярность нарастала с каждым хитом, будь то La Isla Bonita, Hung Up, 4 Minutes или Frozen. Мадонна была звездой в стиле тех лет, часто носила кружева, всевозможные сетки и аксессуары с крестами. Один из памятных образов артистки – вьющиеся волосы оттенка блонд, черная подводка для глаз и красная помада. Но в последние годы Мадонна отошла от своей классики: красит волосы в яркие тона или осветляет полностью брови. Очень заметные скулы и пухлые губы порой не дают распознать в лице ту самую поп-икону 90-х. Певица часто делится провакацтивными видео у себя в Instagram.

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