Певица Бьянка сильно растолстела и изменилась до неузнаваемости (фото, видео)

Некоторые пользователи даже подумали, что певица беременна

Певица Бьянка, о которой в последнее время практически ничего не слышно, выпустила новую песню и клип на нее. Однако подписчиков заинтересовало не столько творчество певицы. сколько ее располневшая фигура. Певица, как и Наташа Королева, сильно поправилась и выглядит теперь совсем не так как на пике своей карьеры.

В новом клипе "Поверить в себя" певица нарядилась в зеленый наряд из перьев, в котором ее располневшая фигура выглядела еще объемнее. По обнаженным ногам также сильно заметно, что певица набрала лишние килограммы. Некоторые пользователи даже подумали, что певица беременна.

Бьянка в новом клипе

В ее Инстаграм пользователи часто указывают на этот "недостаток" под снимками. "Она не беременная, она просто поправилась", "Килограммы лишние очень видны", "Что-то она прибавила пару кг", — комментируют пользователи.

А так певица выглядела раньше:

Ранее "Телеграф" писал, что звезда "Не родись красивой" сильно растолстел и стал практически не узнаваем. 44-летний Петр Красилов за последние 5 лет набрал не один десяток килограммов, чем очень расстроил поклонников.