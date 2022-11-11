Единственная женщина: звезда "Улиц разбитых фонарей" сильно располнела и изменилась до неузнаваемости (фото)

Артистка заметно прибавила в весе

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова появилась на публике после рассказа о тяжелой болезни. Актриса сильно изменилась, и так же как Наташа Королева стала обладательницей круглого лица. Теперь единственную девушку в компании Дукалиса и Казановы узнать практически невозможно.

Артистка появилась на одном из российских телешоу. Женщина заметно прибавила в весе.

Так Анастасия Мельникова выглядит сейчас

А так она выглядела во время съемок в сериале

Знаменитость признавалась, что пять лет борется с недугом. От чего конкретно лечится, актриса не сообщала, но говорила, что перенесла несколько операций, одна из которых чуть было не закончилась инвалидностью. В какой-то момент звезда передвигалась в инвалидной коляске.

Анастасия Мельникова наиболее известна по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей". Сейчас женщине 53 года. У нее есть дочь.

Ранее "Телеграф" писал, что звезда "Не родись красивой" сильно растолстел и стал практически не узнаваем. 44-летний Петр Красилов за последние 5 лет набрал не один десяток килограммов, чем очень расстроил поклонников.