Блогер уверен, что причиной оплывшего лица Баскова является вовсе не болезнь

Российский певец-путинист Николай Басков в последнее время заметно растолстел, чем вызвал немало обсуждений и насмешек касательно своей внешности. Не остался в стороне и известный блогер-сплетник Антон Суворкин, который четко назвал причину сильно изменившейся внешности артиста.

Так, блогер уверен, что причиной оплывшего лица Баскова является вовсе не болезнь, как многие предположили. По его мнению, певец опух донельзя от неумения вовремя закрыть "хлеборезку".

"Да, заболел. Называется: круассан семь раз в день принимайте, тем же самым заболеете. Упаси боже так заболеть, как Коля Басков. Не скинешь же в этом возрасте", — язвительно прошелся по Баскову блогер.

Что же на самом деле стало причиной изменившейся внешности путинского певца неизвестно. Никакой информации по этому поводу нет.

Ранее "Телеграф" писал, что звезда "Не родись красивой" сильно растолстел и стал практически не узнаваем. 44-летний Петр Красилов за последние 5 лет набрал не один десяток килограммов, чем очень расстроил поклонников.