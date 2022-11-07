Зміненій зовнішності розпухлого Баскова знайшли просте пояснення

Блогер упевнений, що причиною роздутого обличчя Баскова є зовсім не хвороба.

Російський співак-путініст Микола Басков останнім часом помітно погладшав, чим викликав чимало обговорень і глузувань щодо своєї зовнішності. Не залишився осторонь і відомий блогер-пліткар Антон Суворкін, який чітко назвав причину зовнішності артиста, що сильно змінилася.

Так, блогер впевнений, що причиною роздутого обличчя Баскова є зовсім не хвороба, як багато хто припустив. На його думку, співак опух досі від невміння вчасно закрити "хліборізку".

"Так, захворів. Називається: круасан сім разів на день приймайте, тим самим захворієте. Упаси боже так захворіти, як Коля Басков. Не скинеш же в цьому віці", — уїдливо пройшовся по Баскову блогер.

Що ж насправді стало причиною зовнішності путінського співака, що змінилася, невідомо. Жодної інформації з цього приводу немає.

Раніше "Телеграф" писав, що зірка "Не родись красивою" сильно погладшав і став практично не впізнаваним. 44-річний Петро Красилов за останні 5 років набрав не один десяток кілограмів, чим дуже засмутив шанувальників.