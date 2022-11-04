"Бойові бджоли покусали": українці в мережі безжально висміяли розпухлого путініста Баскова

Українці не стали мовчати з приводу нової зовнішності шанувальника путіна і знатно повправлялися в дотепності, обговорюючи його нове обличчя.

Російський співак-путініст Микола Басков останнім часом помітно погладшав, чим викликав чимало обговорень і глузувань щодо своєї зовнішності. Українці також не стали мовчати з приводу нової зовнішності шанувальника путіна і знатно повправлялися в дотепності, обговорюючи його нове обличчя.

Пости "Телеграфа" у Телеграмі та Фейсбуці зібрали величезну кількість реакцій та коментарів.

Багато користувачів припустили, що путініст так розпух від своєї неосяжної любові до батьківщини. Інші припустили, що у всьому винні українські бойові бджоли та комарі. А треті вирішили поставити Баскову діагноз і припустили, що залишилося йому недовго. Ну, і ще однією очевидною причиною користувачі назвали непомірну любов до їжі.

Що ж насправді стало причиною зовнішності путінського співака, що змінилася, невідомо. Жодної інформації з цього приводу немає.

Раніше "Телеграф" писав, що зірка "Не родись красивою" сильно погладшав і став практично не впізнаваним. 44-річний Петро Красилов за останні 5 років набрав не один десяток кілограмів, чим дуже засмутив шанувальників.