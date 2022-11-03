Опухлий і з двома підборіддями: путініст Басков шокував мережу новим обличчям (фото)

Басков з’явився в кадрі важким, опухлим і навіть хворобливим

Російський співак-путініст Микола Басков, якого слідом за Канделакі та Михалковим хочуть судити в Україні, остаточно себе запустив і почав нагадувати воскову ляльку. Співак, що заплив жиром, у непривабливому вигляді з’явився на одній з російських передач.

Басков з’явився в кадрі важким, опухлим і навіть хворобливим. На шоу він розплакався, розповідаючи про поранених окупантів. Однак глядачів більше зацікавили зміни у зовнішності путініста, який дуже помітно набрав вагу.

Так Микола Басков виглядає зараз

"Старий, важкий ..."; "Треба сльозинку пустити на публіку, все вже проплачено!"; "Ні грама довіри крокодилячим сльозам"; "Страшненький"; "Дуже неприродно виглядає", — прокоментували показовий виступ Баскова його ж співвітчизники.

А так Басков виглядав раніше

Раніше "Телеграф" писав, що українська співачка Ганна Асті, яка народилася у Черкасах, у перші дні повномасштабного вторгнення росії перебувала в Україні. Співачка разом зі своєю родиною сиділа у бомбосховищі під обстрілами, і незважаючи на це все одно повернулася до Росії, де продовжила будувати кар’єру.