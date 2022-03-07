Баскова слідом за Канделакі та Міхалковим хочуть судити в Україні

Тепер співак може приїхати для відвідування української в’язниці

Заклики російського виконавця Миколи Баскова до підриву конституційної влади в Україні та його підтримка війни не пройшли непоміченими вітчизняними органами правопорядку. Наразі він має статус підозрюваного згідно з ч.2 ст. 110 КК України і буде затриманий, якщо перетне український кордон.

Про це повідомила у своєму Facebook Генпрокурор України Ірина Венедіктова.

Її звернення було спрямоване безпосередньо до Баскова, якого вона іронічно пожурила за його дії проти України. Також вона зазначила, що він мав розуміти, до чого приведе його рішення підтримати режим кривавого диктатора Володимира Путіна.

"Своїми діями ви пропагували, виправдовували війну, запросили смерть в Україну, і цей факт ми проігнорувати права не маємо. Адже ви добре розумієте (думаю, краще за нас в Україні), що ваш заклик, поширений у соціальних мережах — це мільйони "інфікованих" вашою "думкою" громадян РФ. Частина з них прийшла в наш дім, аби покінчити з нами, інші втратили своїх дітей, а хтось вам просто повірив і вирішив взяти до рук зброю", — написала Венедиктова.

Також Генпрокурор поцікавилася, від кого ж Басков разом із російською армією вирішив захистити мирних українців і чому вважав Донецьку та Луганську області не Україною, а якимись терористичними "республіками".

"Що ви знаєте про долю Луганська та Донецька? — запитала вона. — Бачу, ви досконало опанували навички комп’ютерної грамотності і навчилися прямо по-піонерському користуватися функцією "copy/paste". Нижче ваші слова, які очевидно вам хтось із кремлівських кабінетів переслав, а ви свідомо розмістили на своїй персональній сторінці: "Росія, визнавши ЛНР та ДНР, "має повне право взяти на себе захист цих республік". Яких республік? Луганськ та Донецьк — це Україна".

Відтепер Микола Басков проходитиме підозрюваним у справі про заклики до підриву конституційного порядку в Україні та насильницької зміни влади. Якщо він ризикне перетнути кордон, то буде заарештований, а потім потрапить на судове слухання щодо його подальшої долі.

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Нагадаємо, що співака підтримала і відома телеведуча Тіна Канделакі, яку Венедиктова також запросила "відвідати" Україну і отримати своє покарання за підтримку путінської кривавої диктатури. Також заочно заарештований українською владою виявився і режисер Сергій Міхалков — він теж вирішив, що росія гідна звання "визволителя".

До речі, у перші дні війни "Телеграф" писав про те, хто з російських культурних діячів висловився проти війни з Україною.