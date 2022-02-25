"Досить витирати ноги об Росію": Басков нарвався на хвилю хейту підтримкою Путіна

Артистку "прилетіло" як від українців, так і від "своїх".

Відомий російський естрадний співак Микола Басков, який також є Народним артистом України, вирішив також висловити свою думку щодо масштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалася 24 лютого. Однак якщо багато артистів, наприклад Валерій Меладзе, Іван Ургант та Юрій Дудь вважають, що війну треба припинити, то Басков заявляє, що операція Росії повністю відповідає міжнародному праву.

Про це артист написав на своїй сторінці в Інстаграм.

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"Рішення про проведення спеціальної військової операції прийнято відповідно до ст. 51 частини 7 Статуту ООН, яка передбачає невіддільне право на індивідуальну або колективну самооборону. Вона поширюється не лише на Росію як члена ООН, а й на її союзників – визнаних Росією незалежними республіками ДНР і ЛНР. Росія має повне право взяти на себе захист цих республік" — пише Басков, називаючи війну Росії з Україною "миротворчою операцією, кінцем геноциду та запобіганням нападу на РФ".

Артист упевнений, що метою оголошеної операції є мирне життя на Донбасі, дефашизація та демілітаризація України та захист російськомовних громадян від убивств.

"ВИСТАЧИТЬ ВИТИРАТИ НОГИ ПРО РОСІЮ" — написав Басков, додавши, що США та її союзники хочуть знищити РФ.

Реакція мережі була миттєвою. У коментарях під постом співака на нього посипалося багато негативних відгуків та критики на його адресу. Багато хто радить артисту цікавитися не лише російськими новинами, адже вони не достовірні.

Зазначимо, що такої самої думки і відома телеведуча Тіна Канделакі. На своїй сторінці у соцмережі вона написала, що фото та відео, які публікують українські ЗМІ, є неправдивими.

"Не треба вірити фотографіям та відео з полоненими. Вже є приклади, де умовно російський бушлат одягнений поверх української форми. Це смішно, але зрозуміло не всім. Зараз уже очевидно, хто вкотре зрадник" — пише телеведуча.

Подібні негативні коментарі можна побачити під її постом.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України. "Телеграф" збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв’язку з російським нападом у матеріалі " Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України ".

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін погоджується на переговори з Україною.