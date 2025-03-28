Здається, є лише один варіант, хто ідеально підходить на цю роль

Олена Зеленська – дружина президента України Володимира Зеленського і обіймає негласну посаду першої леді країни. Під час повномасштабної війни вона зі скромної та стриманої жінки перетворилася на сильну та водночас і витончену леді, яка подає приклад та задає тренди у світовій політиці. Можливо, колись про Олену Зеленську знімуть кіно в Голлівуді, а актриси боротимуться за честь зіграти на екрані українську першу леді.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням про те, хто з голлівудських актрис ідеально підійшов би на роль першої леді України Олени Зеленської у фільмі про неї.

Олена Зеленська. Фото: згенеровано Grok

Хто міг би зіграти Олену Зеленську?

Щоб вибрати актрису на роль першої леді України, потрібно враховувати її типаж, зовнішні риси, міміку, жести та більш глибинні аспекти. Актриса, яка виконує роль Олени Зеленської повинна мати не лише акторський талант і зовнішню схожість, а й зуміти передати драматизм образу першої леді, її впевненість, елегантність і витонченість. А ще громадську позицію, витримку та сміливість з огляду на контекст, у якому зараз живе дружина президента України.

Олена Зеленська та Кейт Бланшетт. Фото: згенеровано Grok

На думку штучного інтелекту, образ Олени Зеленської на екрані може реалізувати голлівудська зірка Кейт Бланшетт. Ця актриса вже продемонструвала свій талант грати сильних жінок, знявшись у таких картинах, як "Єлизавета", "Жасмін", "Тар" та багато інших.

Витонченість та харизма Кейт Бланшетт дозволяє їй грати складних героїнь у картинах із драматичними поворотами сюжетів. А зовнішня схожість та типаж, доповнений гримом та сучасною комп’ютерною графікою, запросто зроблять із Кейт Олену Зеленську.

Кейт Бланшетт. Фото: згенеровано Grok

Висновок очевидний: Кейт Бланшетт ідеально підходить на роль Олени Зеленської на тлі інших голлівудських актрис. Вона точно зуміє передати на екрані всю складність долі, сміливість та силу української першої леді.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто міг би зіграти Зеленського у фільмі про нього. Знайдено ідеального кандидата на цю роль.