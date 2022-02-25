Путін уже готовий до переговорів із Україною

Про це Путін заявив у телефонній бесіді із головою КНР Сі Цзіньпінем.

Президент Росії Володимир Путін, який відкрито напав на всю Україну 24 лютого, у телефонній бесіді з головою КНР Сі Цзіньпінем заявив, що РФ готова вести переговори з Україною на високому рівні. Як передає "Телеграф", про це інформує "РІА Новини" у своєму Телеграм-каналі.

"Росія готова вести переговори з Україною на високому рівні", — заявив Путін, слова якого наводить МЗС КНР.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров назвав умову припинення війни з Україною. У МЗС РФ захотіли, щоби українська армія склала зброю.

Також на другий день повномасштабного російського вторгнення в Україну речник російського президента Дмитро Пєсков заявил, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським все ще можливі.

Президент України Володимир Зеленський сам викликав Путіна на переговори.

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