Рус

Путін уже готовий до переговорів із Україною

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
639
Володимир Путін Новина оновлена 25 лютого 2022, 14:45
Володимир Путін

Про це Путін заявив у телефонній бесіді із головою КНР Сі Цзіньпінем.

Президент Росії Володимир Путін, який відкрито напав на всю Україну 24 лютого, у телефонній бесіді з головою КНР Сі Цзіньпінем заявив, що РФ готова вести переговори з Україною на високому рівні. Як передає "Телеграф", про це інформує "РІА Новини" у своєму Телеграм-каналі.

"Росія готова вести переговори з Україною на високому рівні", — заявив Путін, слова якого наводить МЗС КНР.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров назвав умову припинення війни з Україною. У МЗС РФ захотіли, щоби українська армія склала зброю.

Також на другий день повномасштабного російського вторгнення в Україну речник російського президента Дмитро Пєсков заявил, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським все ще можливі.

Президент України Володимир Зеленський сам викликав Путіна на переговори.

Телеграф збирає та публікує в режимі онлайн усі ключові події в Україні та світі у зв'язку з російським нападом у матеріалі "Війна: війська Путіна прорвали кордон, Росія веде обстріл міст по всій карті України".

Теги:
#Україна #Росія #Війна
Руслан Стефанчук
Україна
Спікер Ради звернувся до урядів світу: закрийте небо над ЧАЕС
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Руслан Стефанчук
Спікер Ради звернувся до урядів світу: закрийте небо над ЧАЕС
Дата публікації
Категорія
Сумська обласна військово-цивільна адміністрація
На Сумщині російська армія обстріляла житлові будинки та дитсадок: є тяжко поранені діти, повідомляють про загиблих
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
Путін уже готовий до переговорів із Україною
Дата публікації
Категорія
Нова атака Росії на морі
Росія атакувала корабель під прапором країни НАТО: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський покликав в Україну добровольців із Європи