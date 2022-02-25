Рус

У Путіна готові до переговорів із Зеленським

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4794
Дмитро Пєсков Новина оновлена 25 лютого 2022, 13:42
Дмитро Пєсков

У РФ готові до переговорів із Україною.

Другого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну в Кремлі заявили, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським все ще можливі.

Про це повідомив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу.

Пєсков підтвердив, що Кремль досі вважає Володимира Зеленського легітимним президентом України та готовий вести з ним переговори.

"Зеленський заявив про готовність до переговорів про нейтральний статус України, проаналізуємо його, вважаємо швидше рухом у бік позитиву", — цитує Пєскова "Политика Страны".

Примітно, що на пресконференції 25 лютого Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ не визнає Україну демократичною країною. Також Лавров заявив, що переговори розпочнуться лише після того, як Україна складе зброю. Додамо, що росЗМІ запустили фейк про плани України прогнутися перед Москвою, однак в Україні розвінчала цей міф.

Раніше повідомлялося, що в Україні був збитий "немающий аналогів" Су-35 російських окупантів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
Руслан Стефанчук
Україна
Спікер Ради звернувся до урядів світу: закрийте небо над ЧАЕС
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Руслан Стефанчук
Спікер Ради звернувся до урядів світу: закрийте небо над ЧАЕС
Дата публікації
Категорія
Сумська обласна військово-цивільна адміністрація
На Сумщині російська армія обстріляла житлові будинки та дитсадок: є тяжко поранені діти, повідомляють про загиблих
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
Путін уже готовий до переговорів із Україною
Дата публікації
Категорія
Нова атака Росії на морі
Росія атакувала корабель під прапором країни НАТО: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський покликав в Україну добровольців із Європи