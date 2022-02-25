У Путіна готові до переговорів із Зеленським

У РФ готові до переговорів із Україною.

Другого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну в Кремлі заявили, що переговори з президентом України Володимиром Зеленським все ще можливі.

Про це повідомив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час брифінгу.

Пєсков підтвердив, що Кремль досі вважає Володимира Зеленського легітимним президентом України та готовий вести з ним переговори.

"Зеленський заявив про готовність до переговорів про нейтральний статус України, проаналізуємо його, вважаємо швидше рухом у бік позитиву", — цитує Пєскова "Политика Страны".

Примітно, що на пресконференції 25 лютого Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ не визнає Україну демократичною країною. Також Лавров заявив, що переговори розпочнуться лише після того, як Україна складе зброю. Додамо, що росЗМІ запустили фейк про плани України прогнутися перед Москвою, однак в Україні розвінчала цей міф.

Раніше повідомлялося, що в Україні був збитий "немающий аналогів" Су-35 російських окупантів.