Єдина жінка: зірка "Вулиць розбитих ліхтарів" розповніла і змінилася до невпізнанності (фото)

Артистка помітно набрала вагу

Зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Анастасія Мельникова з’явилася на публіці після розповіді про тяжку хворобу. Акторка сильно змінилася, і так само як Наташа Корольова стала володаркою круглого обличчя. Тепер єдину дівчину в компанії Дукаліса та Казанови впізнати практично неможливо.

Артистка з’явилася на одному із російських телешоу. Жінка помітно додала у вазі.

Так Анастасія Мельникова виглядає зараз

А так вона виглядала під час зйомок у серіалі

Знаменитість визнавалася, що п’ять років бореться з недугою. Від чого конкретно лікується, актриса не повідомляла, але говорила, що перенесла кілька операцій, одна з яких мало не закінчилася інвалідністю. Якоїсь миті зірка пересувалася в інвалідному візку.

Анастасія Мельникова найбільш відома за роллю у серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів". Нині жінці 53 роки. Має доньку.

Раніше "Телеграф" писав, що зірка "Не родись красивою" сильно погладшав і став практично не впізнаваним. 44-річний Петро Красилов за останні 5 років набрав не один десяток кілограмів, чим дуже засмутив шанувальників.