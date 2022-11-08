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Наташа Корольова, що сильно розповніла, здивувала зовнішністю, що змінилася (фото)

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Так Наташа Корольова виглядає зараз
Так Наташа Корольова виглядає зараз

Обличчя співачки помітно округлилося

Російська співачка родом з України Наталя Корольова завжди була схильна до повноти. Співачка завжди відрізнялася значними формами, проте зараз кругле обличчя артистки може позмагатися в розмірах навіть з Миколою Басковим, що надміру погладшав.

Зовнішність, що змінилася, артистка, яка підтримала війну в Україні, засвітила в одній із передач. Неозброєним поглядом помітно, що Корольова сильно одужала.

"Наташа Корольова в житті і Наташа Корольова та, яку вона постить у своїх соцмережах — це дві різні Наташі Корольових. Це той факт, коли людина суперечить сама собі. Кругла тітка, що виглядає на свій вік і не виглядає, як на тих фотографіях, які вона постить у себе", — заявив провідний YouTube-шоу Anton S Live.

В інтерв’ю Наталці довелося виправдовуватися за зовнішній вигляд: "Я зовсім не ідеальна, і в мене є маса недоліків. Я все це чудово розумію! Але якщо я дозволяю собі розслабитися, то потім збираюся!" Все, назад!

За словами Корольової, нещодавно вона провела деякий час у санаторії, де звернулася за допомогою до професійного дієтолога. Послуги лікаря коштували їй 100 тисяч рублів. Фахівець допомагав співачці контролювати харчову поведінку. Однак скинути їй вдалося лише 3 кілограми, а тому разючих змін у зовнішньому вигляді не сталося.

Раніше "Телеграф" писав, що зірка "Не родись красивою" сильно погладшав і став практично не впізнаваним. 44-річний Петро Красилов за останні 5 років набрав не один десяток кілограмів, чим дуже засмутив шанувальників.

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