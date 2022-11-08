"Ніби в памперсі": путініст Кіркоров зганьбився дивним вбранням на концерті — в мережі хвиля глузувань (відео)

Тісні штани виставили на загальний огляд інтимне місце артиста

Затятий путініст Філіп Кіркоров продовжує низку дивних витівок на сцені. То він зі сцени ображає своїх колег, то посеред виступу перестає потрапляти у ноти. Тепер співак ротом здивував глядачів на своєму концерті в Алмати безглуздим вбранням.

Як видно з ролика, опублікованому в Телеграм-каналі YOBAJUR, 55-річний артист вийшов на сцену в легінсах. Тісні штани виставили на загальний огляд інтимне місце артиста. І, судячи з підпису "...дець" від автора ролика, глядачам це зовсім не сподобалося.

У коментарях також захоплено почали обговорювати такий вчинок артиста. Під відео зібралися сотні негативних коментарів, які засуджують і висміюють вчинок Кіркорова.

"Де блювотний смайл у реакціях? Він тут ідеально підходить", "Який жах", "Ну ... ось хто назве його розумним ...", "Позичив у Леонтьєва", "Він ніби в памперсі", "Він на жабу з мультика схожий ", "Куплю очі які цього не бачили", "Іспанський сором", "Добре лосини. Що за танець маленьких каченят. Ну, Філя", — написали користувачі.

Нагадаємо, раніше Кіркорова звинуватили в краху кар’єри Світлани Лободи в росії. "Чорна смуга почалася, коли вона розлучилася з Нателлою. Вона відчула привід через ситуацію з Кіркоровим. Але, знаєте, коней на переправі не змінюють, як казав Авраам Лінкольн. Якщо ти в команді з шефом, продюсером, то маєш їх інтереси враховувати ", — заявив російський продюсер Ашуров.