"Будто в памперсе": путинист Киркоров опозорился нелепым нарядом на концерте - в сети волна насмешек (видео)

Тесные штаны выставили на всеобщее обозрение интимное место артиста

Заядлый путинист Филипп Киркоров продолжает череду странных выходок на сцене. То он со сцены оскорбляет своих коллег, то посреди выступления перестает попадать в ноты. Теперь же певец ртом удивил зрителей на своем концерте в Алмате нелепым нарядом.

Как видно из ролика, опубликованном в Телеграм-канале YOBAJUR, 55-летний артист вышел на сцену в обтягивающих леггинсах. Тесные штаны выставили на всеобщее обозрение интимное место артиста. И судя по подписи "…дец" от автора ролика, зрителям это совсем не понравилось.

В комментариях пользователи также увлеченно стали обсуждать такой поступок артиста. Под видео собрались сотни негативных комментариев, осуждающих и высмеивающих поступок Киркорова.

"Где рвотный смайл в реакциях? Он тут идеально подходит", "Какой ужас", "Ну …вот кто назовет его умным…", "Одолжил у Леонтьева", "Он как будто в памперсе", "Он на лягушку из мультика похож", "Куплю глаза которые этого не видели", "Испанский стыд", "Ладно лосины. Что за танец маленьких утят. Ну ,Филя", — написали пользователи.

Напомним, ранее Киркорова обвинили в крушении карьеры Светланы Лободы в рф. "Черная полоса началась, когда она рассталась с Нателлой. Она почувствовала предлог из-за ситуации с Киркоровым. Но, знаете, коней на переправе не меняют, как говорил Авраам Линкольн. Если ты в команде с шефом, продюсером, то должен их интересы учитывать", — заявил российский продюсер Ашуров.