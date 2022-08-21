Скандал между Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым привел к печальным последствиям для украинской певицы

Имя пропутинца Филиппа Киркорова, который смог даже из Санта-Барбары разозлить поклонников, всплыло в еще одном скандале.

Так, российский музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров считает, что "филя" приложил руку к закату карьеры певицы Светланы Лободы в мордоре, пишет издание.

Дело в том, что после подлого нападения рф на Украину 39-летняя певица Светлана Лобода на протяжении нескольких дней не высказывалась по поводу происходящего, но позже все-таки решила поддержать свою Родину.

По мнению Ашурова, Света сделала это целенаправленно, так как понимала, что начался закат ее карьеры в россии.

Причиной этому, считает "эксперт", стала бывшая концертный директор Лободы Нателла Крапивина, которая крупно поссорилась с Филиппом Киркоровым.

"Черная полоса началась, когда она рассталась с Нателлой. Она почувствовала предлог из-за ситуации с Киркоровым. Но, знаете, коней на переправе не меняют, как говорил Авраам Линкольн. Если ты в команде с шефом, продюсером, то должен их интересы учитывать", — заявил Ашуров.

Филипп Киркоров якобы задействовал все свои связи, чтобы вредить украинке, и таким образом именно он стал невольным виновником того, что карьера Лободы, что называется, "схлопнулась".

Как известно, скандал начался из-за того, что Филипп Киркоров повел себя в одном из эпизодов не совсем этично, и Нателла Крапивина предложила "пустить его на шашлык". Слова вызвали гнев экс-мужа Пугачевой, а позже так называемый "поп-король" выплеснул раздражение уже на саму Светлану Лободу.

Напомним, что сделав свой правильный выбор в пользуй нашей страны, Светлана Лобода запела на украинском языке о войне, чем немало порадовала украинцев.