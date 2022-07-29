Выступившего перед российскими военными Киркорова не пустили в Молдову (видео)

Путиниста развернули прямо в Кишиневском аэропорту

Исполнителя-путиниста Филиппа Киркорова не пустили в Молдову после того, как тот выступил перед российскими военными в оккупированном Крыму.

Инцидент случился ночью 29 июля на выходе из VIP-зала Кишиневского аэропорта. Об этом сообщает deschide.md.

Говорится, что Киркоров прилетел в международный аэропорт Кишинева на борту самолета, следовавшего чартерным рейсом из Стамбула (Турция). При выходе из VIP-зала пограничники сообщили российскому певцу, что ему запрещен въезд на территорию Молдовы.

Там заявили журналистам, что "условия разрешения на пересечение государственной границы не были соблюдены".

Цель визита Киркорова в Молдову неизвестна. По слухам, у путиниста должно было состояться корпоративное мероприятие.

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Ранее сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров очень обеспокоился судьбой задержанного в апреле бойцами СБУ нардепа пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене и пособничестве терроризму. После своего поста в Инстаграме страницу Киркорова заблокировали.

Ранее украинская певица Ирина Билык пожаловалась на Филиппа Киркорова за молчание о зверствах российских оккупантов в Украине. Также недавно в россии случился переполох из-за того, что Киркорова якобы нашли в числе подписчиков телеграм-канала активиста Сергея Стерненко.