Россияне насмешили украинцев, найдя "связь" между Киркоровым и активистом Стерненко

Оккупанты заявили, что путинист находится в списке подписчиков Телеграм-канала Сергея Стерненко

Известный украинский активист Сергей Стерненко потроллил россиян, которые заявили, что якобы обнаружили путиниста Филиппа Киркорова в списках подписчиков его Телеграм-канала.

Соответствующий пост Стерненко опубликовал в пятницу, 15 июля. Активист пишет, что россияне обнаружили у него в "чатике" настоящего Киркорова.

"Очень смешное… А еще они написали, что я якобы убил двух антимайдановцев. UPD: после сообщения Филя вышел из чата", — пошутил активист.

Подписчики Стерненко нашли того самого "настоящего Киркорова" и даже дали ссылку на его аккаунт.

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От подобных "поисков" российских оккупантов смеется вся сеть. Украинские пользователи просят Киркорова объявиться в чате и что-то отписать в ответ.

Ранее сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров очень обеспокоился судьбой задержанного в апреле бойцами СБУ нардепа пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене и пособничестве терроризму. После своего поста в Инстаграме страницу Киркорова заблокировали.

Ранее украинская певица Ирина Билык пожаловалась на Филиппа Киркорова за молчание о зверствах российских оккупантов в Украине.