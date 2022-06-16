"Увидел во мне мужчину": Остапчук заговорил о нетрадиционной ориентации путиниста Киркорова

До войны украинский шоумен активно общался с запрещенным в Украине россиянином

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о своих отношениях с российским певцом Филиппом Киркоровым, который упорно продолжает молчать о войне в Украине, но поддерживать режим президента россии владимира путина. В прошлом году шоумен вместе с женой Кристиной Горняк засветился в компании путиниста во время отпуска в Греции.

В свежем выпуске шоу "СЛАВА+" Слава Демин спросил Остапчука, были ли ухаживания к телеведущему со стороны российского артиста, ведь поговаривают, что Киркоров имеет нетрадиционную ориентацию и привлекают его мужчины.

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"Я не помню, чтобы мы заходили на эту тему. Возможно, когда-то типа в переписке шутки были, но так что бы прямо кто-то кому-то что-то предлагал… Бред. Он прекрасно знает, что у меня жена. Я точно не из этих людей", — заявил телеведущий.

Остапчук подчеркнул, что он абсолютно толерантный человек и относится к людям с любой ориентацией с уважением.

При этом шоумен шутит, что ему нравится думать будто бы Киркоров хотел с ним более теплых отношений. "Мне бы хотелось думать, что он увидел во мне мужчину, с которым он мог бы провести вечер. Меня как-то греет эта мысль, но я не этой ориентации", — смеется Остапчук.

Ранее украинская певица Ирина Билык пожаловалась на Филиппа Киркорова за молчание о зверствах российских оккупантов в Украине.