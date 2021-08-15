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Украинский телеведущий засветился в компании запрещенного в Украине Киркорова (фото, видео)

Украинский телеведущий засветился в компании запрещенного в Украине Киркорова (фото, видео)
10:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Остапчука

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который ранее рассказал о своих правилах жизни, отправился в очередной отпуск с женой, юристом Кристиной Горняк. В этот раз супруги решили отдохнуть на острове Крит в Греции.

На курорте шоумену посчастливилось встретить российского артиста Филиппа Киркорова, которому запрещен въезд на территорию Украины на три года из-за неоднократных высказываний в поддержку аннексии Крымского полуострова Россией, а также пропагандистских концертов в Крыму.

Фото и видео телеведущий опубликовал в сториз Инстаграма.

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"Спасибо Филиппу Киркорову за этот теплый дружный вечер", - подписал Остапчук совместное фото со скандальным певцом.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук с Филиппом Киркоровым

Напомним, что Филипп Киркоров был внесен в "черный список" по приказу Минкульта Украины 22 июня. После этого артист заявил, что гордится этим. Позже СБУ убрала российского певца из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины якобы из-за "судебных прецедентов". Такое решение вызвало волну негодования среди украинцев. На данный момент Киркорову запрещен въезд в Украину, но показывать клипы и транслировать его песни у нас можно.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 379

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Греция, Крит, Филипп Киркоров, Владимир Остапчук, Кристина Горняк.
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