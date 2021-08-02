Что посоветовать себе 16-летнему: Владимир Остапчук поделился собственными правилами жизни

Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который этим летом отдохнул в Черногории со своей супругой Кристиной Горняк, рассказал, что бы посоветовал себе, когда был в юном возрасте.

На своей странице в Инстаграме 36-летняя звезда украинского шоу-бизнеса и отец двоих детей перечислил несколько принципов, по которым руководствуется во взрослой жизни.

"Сегодня в дороге почему-то подумал о том, что бы я сказал себе, 20 лет назад, если бы встретил на улице 16-ти летнего Вову Остапчука", - написал телеведущий.

Никогда не ставь себя выше других. Относись ко всем людям, не взирая на статус и положение, как к равным. Это сильно облегчит жизнь

Научись говорить нет. Без лишних объяснений. Просто "нет". Это их проблемы принять или не принять твой отказ.

Не жди, а отдавай, не требуй, а просто делай.

Не слушай мозг. Он просто создаёт шум. Слушай сердце. И душу. Они на знают логических решений, зато знают верные.

Не делай ради денег, делай ради кайфа. Все, чем ты горишь, тебе обязательно принесёт деньги и статус.

Не верь. Просто знай. Живи с этим знанием. Неважно чего. Например, знай, что сегодня будет офигенный день.

"Живи здесь и сейчас", - подытожил Владимир.

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