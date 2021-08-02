Что посоветовать себе 16-летнему: Владимир Остапчук поделился собственными правилами жизни

Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который этим летом отдохнул в Черногории со своей супругой Кристиной Горняк, рассказал, что бы посоветовал себе, когда был в юном возрасте.
На своей странице в Инстаграме 36-летняя звезда украинского шоу-бизнеса и отец двоих детей перечислил несколько принципов, по которым руководствуется во взрослой жизни.
"Сегодня в дороге почему-то подумал о том, что бы я сказал себе, 20 лет назад, если бы встретил на улице 16-ти летнего Вову Остапчука", - написал телеведущий.
"Живи здесь и сейчас", - подытожил Владимир.
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Ранее шоумен трогательно поздравил свою 8-летнюю дочь Эмилию с днем рождения и показал ее на забавных фото.