В сети показали первую героиню второго сезона шоу "Маска": как она выглядит (фото)

Грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Україна" имело потрясающий успех, поэтому руководство решило запустить в производство второй сезон самого интригующего проекта.
О том, что создатели уже начали работу над новыми выпусками, сообщили на странице Инстаграме, посвященной шоу.
В новом сезоне зрители познакомятся с двадцаткой совершенно новых героев. Один из участников будет сделан по мотивам эскиза рисунка маленького телезрителя. Сообщается, что второй сезон "Маски" будет еще более зрелищным и загадочным.
Также в сети показали первого героя шоу - Скандал.
"Хрупкая и изящная маска, сделанная из кусочков зеркал, сразу привлекает к себе внимание яркой красной стрелкой. Изысканную юбку костюма дизайнер Назар Дидык украсил страницами газет, на которых можно разглядеть знакомые лица - кто знает, возможно, это и станет первой подсказкой по поводу того, кто будет выступать под маской Скандала", - интригуют организаторы.
View this post on Instagram
Напомним, что в первом сезоне проекта выиграл персонаж Солнце, за маской которого пряталась украинская певица Злата Огневич. В 2021 году звезда стала героиней второго сезона реалити "Холостячка".