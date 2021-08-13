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В сети показали первую героиню второго сезона шоу "Маска": как она выглядит (фото)

В сети показали первую героиню второго сезона шоу "Маска": как она выглядит (фото)
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram maskaukrainetv

Грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Україна" имело потрясающий успех, поэтому руководство решило запустить в производство второй сезон самого интригующего проекта.

О том, что создатели уже начали работу над новыми выпусками, сообщили на странице Инстаграме, посвященной шоу.

В новом сезоне зрители познакомятся с двадцаткой совершенно новых героев. Один из участников будет сделан по мотивам эскиза рисунка маленького телезрителя. Сообщается, что второй сезон "Маски" будет еще более зрелищным и загадочным.

Также в сети показали первого героя шоу - Скандал.

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"Хрупкая и изящная маска, сделанная из кусочков зеркал, сразу привлекает к себе внимание яркой красной стрелкой. Изысканную юбку костюма дизайнер Назар Дидык украсил страницами газет, на которых можно разглядеть знакомые лица - кто знает, возможно, это и станет первой подсказкой по поводу того, кто будет выступать под маской Скандала", - интригуют организаторы.

Напомним, что в первом сезоне проекта выиграл персонаж Солнце, за маской которого пряталась украинская певица Злата Огневич. В 2021 году звезда стала героиней второго сезона реалити "Холостячка".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 227

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Скандал, Шоу, Маска.
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