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После тяжелой болезни Евгения Власова стала участницей шоу "Танці з зірками" (видео)

После тяжелой болезни Евгения Власова стала участницей шоу "Танці з зірками" (видео)
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram Evgeniya Vlasova

Украинская певица Евгения Власова, которая считается одной из самых завидных холостячек Украины, принимает участие в пятом сезоне популярного проекта "Танці з зірками".

43-летняя артистка, которая после 10-летнего перерыва в карьере выступила на "Голосі країни", приняла эстафету от фронтмена группы KADNAY.

В свою очередь Власова пригласила на паркет спортсменку и Олимпийскую чемпионку по фехтованию Ольгу Харлан.

Ранее Евгения Власова рассказала, что никогда не болела раком, как все думали до этого. В 2017 году певица попала в реанимацию из-за последствий перенесенной операции на кишечнике.

Напомним, что на проекте "Танців" Власова присоединяется к певице Джамале, вокалисту хип-хоп-группы "ТНМК" Олегу Михайлюте (Фаготу), фронтвумен группы KAZKA Александре Зарицкойактеру Алексею Суровцевуактрисе "Женского квартала" Анастасии Орунджовой, юмористу и капитану команды "Стояновка" в шоу "Лига Смеха" Ивану Люленову, актеру Константину Войтенко и певцу Дмитрию Каднаю.

Танцовщица Алена Шоптенко, которая ранее заявила, что покидает проект, в 2021 году стала его главным хореографом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Ольга Харлан, Шоу, Евгения Власова, Танці з зірками, Танці з зірками 2021.
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