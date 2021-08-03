Фронтмен группы KADNAY стал еще одним звездным участником в "Танцях з зірками-2021" (видео)

Создатели популярного шоу "Танці з зірками" продолжают набирать украинских звезд в новый сезон проекта. Восьмым участником пятого сезона стал фронтмен инди-группы KADNAY - Дима Каднай, который присоединяется к певице Джамале, вокалисту хип-хоп-группы "ТНМК" Олегу Михайлюте (Фаготу), фронтвумен группы KAZKA Александре Зарицкой, актеру Алексею Суровцеву, актрисе "Женского квартала" Анастасии Орунджовой, юмористу и капитану команды "Стояновка" в шоу "Лига Смеха" Ивану Люленову и актеру Константину Войтенко.

О том, что новым участником самого танцевального шоу страны стал Каднай, сообщили в Инстаграме проекта "Танці з зірками".

Певец передал эстафету певице Евгении Власовой.

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Напомним, что танцовщица Алена Шоптенко, которая ранее заявила, что покидает проект, в 2021 году стала его главным хореографом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что победительницей шоу "Танці з зірками" в прошлом году стала Санта Димопулос, но певица решила отдать победу своей сопернице, фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, которая, в свою очередь, решила продать кубок на аукционе, а деньги отдать на благотворительность.