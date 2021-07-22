Экс-стриптизер и звезда сериалов: названо имя нового участника "Танців з зірками-2021" (видео)

Создатели "Танців з зірками" работают над новым сезоном популярного шоу. Уже известно, что новым главным хореографом стала Алена Шоптенко. Участники - певица Джамала, вокалист хип-хоп-группы "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот), а также фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая.

Новым четвертым участником сезона стал украинский актер Алексей Суровцев, наиболее известен зрителю, как исполнитель роли майора спецназа в сериале "Слід" на телеканале "СТБ". Об участии Суровцева говорится в новом посте Инстаграм-страницы "Танці з зірками на 1+1".

"От участия в шоу ожидаю драйва, эмоций за счет преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам", - поделился планами актер, который передал эстафету актрисе "Женского квартала" Анастасии Орунджовой.

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Алексей Суровцев окончил факультет физического воспитания Днепровского национального университета им. О. Гончара. Является трехкратным чемпионом Украины по стриптизу и создателем театра стриптиза Strike Erotic Show. Также был участником 5 сезона проекта "Танцюють всі" и кулинарного проекта "Мастер Шеф. Celebrity". Дважды женат. Более 10 лет находится в браке с Ксенией Суровцевой.

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View this post on Instagram A post shared by Суровцев Алексей (@surovtsev.alexei)

View this post on Instagram A post shared by Суровцев Алексей (@surovtsev.alexei)

View this post on Instagram A post shared by Суровцев Алексей (@surovtsev.alexei)

View this post on Instagram A post shared by Суровцев Алексей (@surovtsev.alexei)

View this post on Instagram A post shared by Суровцев Алексей (@surovtsev.alexei)

View this post on Instagram A post shared by Суровцев Алексей (@surovtsev.alexei)

Напомним, что 13 июня не стало судьи проекта Григория Чапкиса. Украинского танцора похоронили 18 июня на Байковом кладбище в Киеве.