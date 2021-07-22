Попавшая в ДТП украинская телеведущая показала, как "замазывала" синяки перед эфиром

Известная украинская телеведущая канала "1+1" Соломия Витвицкая 15 июля попала в ДТП в Киеве. Теледива не особо пострадала, лишь сильно стукнулась лбом, что привело к сильным кровоподтекам под глазами, которые она ранее открыто показала.

Но работу никто не отменял, и Витвицкая с надеждой отдалась в руки визажистов, которые готовят телеведущих для прямых эфиров. На своей странице в Инстаграм ведущая показала фото до макияжа и после него.

"Насколько у нас крутые девушки! Спасибо, что я всегда могу положиться на вашу профессиональность и поддержку. Еще больше убедилась, какая у нас крутая команда" - поблагодарила Соломия визажистов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соломія Вітвіцька | ведуча 1+1 (@solomiyavitvitska)

Напомним, что в феврале 2021 года Соломия Витвицкая сообщила, что разводится с мужем, режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым, с которым прожила 8 лет. А позже в программе "Світське життя з Катериною Осадчою", откровенно рассказала, кто был инициатором развода и как они делили совместное имущество.