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Попавшая в ДТП украинская телеведущая показала, как "замазывала" синяки перед эфиром

Попавшая в ДТП украинская телеведущая показала, как "замазывала" синяки перед эфиром
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская телеведущая канала "1+1" Соломия Витвицкая 15 июля попала в ДТП в Киеве. Теледива не особо пострадала, лишь сильно стукнулась лбом, что привело к сильным кровоподтекам под глазами, которые она ранее открыто показала.

Но работу никто не отменял, и Витвицкая с надеждой отдалась в руки визажистов, которые готовят телеведущих для прямых эфиров. На своей странице в Инстаграм ведущая показала фото до макияжа и после него. 

"Насколько у нас крутые девушки! Спасибо, что я всегда могу положиться на вашу профессиональность и поддержку. Еще больше убедилась, какая у нас крутая команда" - поблагодарила Соломия визажистов. 

 
 
 
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Публикация от Соломія Вітвіцька | ведуча 1+1 (@solomiyavitvitska)

Напомним, что в феврале 2021 года  Соломия Витвицкая сообщила, что разводится с мужем, режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым, с которым прожила 8 лет. А позже в программе "Світське життя з Катериною Осадчою", откровенно рассказала, кто был инициатором развода и как они делили совместное имущество.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Телеведущая, 1+1, Соломия Витвицкая.
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