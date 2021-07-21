"Реабилитация продолжается": попавшая в ДТП украинская телеведущая показала последствия аварии

Известная украинская телеведущая канала "1+1" Соломия Витвицкая 15 июля попала в ДТП в Киеве, микроавтобус на котором ехала ведущая столкнулся с самосвалом. После аварии Витвицкая отправилась на отдых в санаторий в Закарпатье.

Все это время Соломия маскировалась под большими солнцезащитными очками, и на это были причины. Оказывается, она сильно стукнулась лбом и у нее появились кровоподтеки, которые позже "спустились" под глаза.

На своей странице в Инстаграм телеведущая провела прямой эфир, в котором рассказала, как чувствует себя после ДТП и показала, как она выглядит на самом деле без очков и макияжа. У Соломии огромные синяки под глазами.

"Отеки сошли, а синяки остались" - рассказала Витвицкая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соломія Вітвіцька | ведуча 1+1 (@solomiyavitvitska)

Также, на своей странице в Фейсбук телеведущая опубликовала фото, как она выглядит после аварии.

Ранее, "Телеграф" писал, что Соломия Витвицкая отреагировала на критику по поводу ее нарядов в прямых эфирах ТСН.