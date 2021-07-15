В Киеве Chevrolet влетел в самосвал, пострадала известная телеведущая - СМИ (видео)

В ночь на 15 июля в Киеве произошла авария с участием Chevrolet и самосвала. В Сети пишут о том, что в салоне микроавтобуса находилась известная телеведущая канала "1+1" Соломия Витвицкая.

По информации Телеграмм-канала dtp.kiev.ua, ДТП произошло на ул. Рыбальской Набережной. В результате пострадали два человека: якобы Витвицкая и еще одна женщина.

В аварии оба водителя винят третье лицо - мужчину на скутере, который якобы создал аварийную ситуацию. Однако тот свою вину отрицает.

Отметим, что на сайте телеканала "1+1" о произошедшем с их телеведущей аварии на момент выхода новости пока не сообщают.

Напомним, в полиции рассказали подробности резонансного ДТП в Киевской области, где по дороге с отдыха на реке перевернулась легковушка со множеством пассажиров.

Также мы сообщали, что в Днепре при заезде на Кайдакский мост с него сорвался, упал и перевернулся микроавтобус Renault. В Сети появилось видео момента падения.