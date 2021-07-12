В легковушку набилось 12 человек: смертельное ДТП с опрокидыванием под Киевом (видео)

В воскресенье, 11 июля, в 21:20 возле села Ревное Бориспольского района перевернулась легковушка, салон которой был переполнен людьми.

По информации ГСЧС Украины, в авто находилось 12 человек, в частности - 4 детей. К сожалению, двум людям не удалось выжить. Еще четверых, включая ребенка, с различными травмами увезли скорые.

В Сети пишут, что резонансное ДТП произошло по возвращению с отдыха: мол, люди ехали домой с речки.

Чтобы помочь им выбраться из перевернувшегося авто, на месте работали 8 спасателей и спецтехника.

Напомним, в Днепре при заезде на Кайдакский мост с него сорвался, упал и перевернулся микроавтобус Renault. В Сети появилось видео момента падения.

Также мы сообщали, что в Соборном районе Днепра на улице Набережная Победы произошло ДТП: автомобиль "Subaru Forester" с пассажирами на высокой скорости влетел в электрическую опору. Водителя и пассажира автомобиля зажало металлическими конструкциями деформированной машины.