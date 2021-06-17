Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)

Ночью, около 0:33 в Соборном районе Днепра на улице Набережная Победы произошло ДТП: автомобиль "Subaru Forester" с пассажирами на высокой скорости влетел в электрическую опору.

Об этом 17 июня сообщили в ГСЧС Днепровской области.

После прибытия на место спасателей было установлено, что в результате столкновения водителя и пассажира автомобиля зажало металлическими конструкциями деформированной машины.

Из-за угрозы падения электро опоры, на место инцидента привлекли дополнительную спецтехнику и сотрудников.

Сотрудникам ГСЧС удалось срезать крышу и переднюю панель приборов авто при помощи гидравлического инструмента. Пострадавших удалось достать из машины и они были доставлены в больницу.

Пассажир 2003 года рождения получил перелом бедренной кости с двух сторон, в то же время водитель 2002 года рождения поступил к медикам с закрытым переломом обеих конечностей ног и синдромом длительного сдавливания.

Причины и детали произошедшего устанавливают эксперты.

Кадры с места происшествия:

Видео с места инцидента, а также момента ДТП поделились в местном Телеграм-канале "Х**вый Днепр".

Напомним, что 15 июня в Киеве на Большой Окружной на перекрестке с улицей Семьи Сосниных произошло трагическое ДТП с участием велосипедиста.