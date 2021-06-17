Скачать
Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден встретился с Путиным: что происходит именно сейчас
Байден встретился с Путиным: что происходит именно сейчас
Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине
Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине
Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)
Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)

Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)

Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)
07:33 Сегодня Телеграф

Ночью, около 0:33 в Соборном районе Днепра на улице Набережная Победы произошло ДТП: автомобиль "Subaru Forester" с пассажирами на высокой скорости влетел в электрическую опору.

Об этом 17 июня сообщили в ГСЧС Днепровской области.

После прибытия на место спасателей было установлено, что в результате столкновения водителя и пассажира автомобиля зажало металлическими конструкциями деформированной машины.

Из-за угрозы падения электро опоры, на место инцидента привлекли дополнительную спецтехнику и сотрудников.

Сотрудникам ГСЧС удалось срезать крышу и переднюю панель приборов авто при помощи гидравлического инструмента. Пострадавших удалось достать из машины и они были доставлены в больницу.

Пассажир 2003 года рождения получил перелом бедренной кости с двух сторон, в то же время водитель 2002 года рождения поступил к медикам с закрытым переломом обеих конечностей ног и синдромом длительного сдавливания.

Причины и детали произошедшего устанавливают эксперты.

Кадры с места происшествия:

ДТП на Набережной Победы Днепр ночью 17.06.2021 с пострадавшими

ДТП на Набережной Победы Днепр

ДТПавармя на Набережной Победы Днепр

ДТП на Набережной Победы Днепр ночью

авария на Набережной Днепр ночью

 ДТП Днепр ночью

ГСЧС ДТП на Набережной Победы Днепр

авария гсчс на Набережной Победы Днепр

Видео с места инцидента, а также момента ДТП поделились в местном Телеграм-канале "Х**вый Днепр".

Напомним, что 15 июня в Киеве на Большой Окружной на перекрестке с улицей Семьи Сосниных произошло трагическое ДТП с участием велосипедиста. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 168

Все по теме:

ДТП, Днепр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
02 "Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
03 "Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
04 Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)
05 Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Нечего обсуждать&quot;: Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
"Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
&quot;Пишу курсовую на е**чем украинском языке&quot;: в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
"Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
Какой праздник 17 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь