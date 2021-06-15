Толкнул велосипедиста под грузовик и лег спать в траве: нетрезвый мужчина стал причиной трагедии в Киеве (эксклюзивные фото)

В Киеве на Большой Окружной на перекрестке с улицей Семьи Сосниных произошло трагическое ДТП с участием велосипедиста.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа".

Происшествие случилось во второй половине дня неподалеку от поворота на город Вишневое. Свидетели происшествия говорят, что велосипедист проезжал по тротуару мимо нетрезвого мужчины. Пешеход неожиданно потерял равновесие и толкнул мужчину на проезжую часть, под колеса проезжавшего автовоза Volvo.

От полученных травм велосипедист скончался на месте. Пешеход же видимо был настолько пьян, что не осознал произошедшего и упал в траву, где остался спать до приезда полицейских.

Погибшему было 28 лет.

Водитель грузовика с места уехал, а когда его остановили полицейские, начал утверждать что даже не догадывался, что кого-то сбил, поскольку, вероятно, удар пришелся на заднюю часть кузова.

Как сообщалось ранее, в Харьковской области произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"