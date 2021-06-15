Бензовоз лоб в лоб столкнулся с грузовиком на Харьковщине, есть погибший (фото, видео)

Рядом с поселком Шевченково Харьковской области на трассе Чугуев-Купянск во вторник, 15 июня, днем произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в результате которого один человек погиб и еще один получил травмы и был госпитализирован.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Лобовое столкновение грузовика и бензовоза. В бензовозе водителя зажало, ждут спасателей, самостоятельно вытащить не получается. Во втором грузовике труп", - говорится в сообщении.

Также по информации канала дорогу перекрыли и проезд по ней затруднен, в результате чего начала образовываться "пробка".

Как уточняет МГ "Объектив" со ссылкой на пресс-офицера ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Харьковской области Дмитрия Чайку, КамАЗ перевозил горючее, возможно, солярку, но возгорания не было.

"Спасатели выехали проконтролировать, чтобы не было возгорания, потому что КамАЗ перевозил топливо какое-то, возможно солярку. Однако возгорания не было, и угроз не было. Не разлилось ничего. После проведения следственных действий сотрудники ГСЧС еще будут вырезать погибшего из “Газели”. Когда полиция позволит", – рассказал представитель ГСЧС.

Как сообщалось, утром 15 июня на автодороге М-07 Киев – Ковельв Бучанском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Mercedes и легкового автомобиля Volkswagen, в результате которого водитель легковушки погиб на месте.