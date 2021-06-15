Машина - в хлам: на Варшавке под Бучей произошло смертельное ДТП (фото, видео)

На автодороге М-07 Киев – Ковель ("Варшавка") в Бучанском районе Киевской области (49 км) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Mercedes и легкового автомобиля Volkswagen.

Об этом во вторник, 15 июня, утром сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области на странице в соцсети Facebook.

"В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

На месте работают следователи, спасатели и полицейские.

В результате ДТП на данном участке дороги движение временно ограничено и полицейские занимаются его регулированием.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - призвали в Патрульной полиции.

Видео с места ДТП также опубликовал ресурс "Київ Оперативний":

Как сообщалось, 10 июня напротив кладбища в Киеве произошло ДТП: авто на скорости влетело под грузовик.