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Авто на скорости влетело под грузовик: напротив кладбища в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (эксклюзивные фото)

Авто на скорости влетело под грузовик: напротив кладбища в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (эксклюзивные фото)
07:56 Сегодня Телеграф

Поздно ночью 9 июня в Киеве на Большой Окружной Дороге вблизи проспекта Победы произошла авария при участии Audi S Q-7 и грузовика DAF.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа". 

Сообщается, что рабочие собирали габаритные конструкции из метала, находившиеся на зеленой зоне. Одна из них был погружена на длинномер и уже собиралась уезжать, но в этот миг в припаркованный в крайней левой полосе грузовик влетело Audi.

По словам очевидцев, включая водителя DAF, машина стояла с включенной аварийной сигнализацией и была хорошо видна на освещенной дороге.

Причину того, почему водитель Audi не заметил настолько большого препятствия и с какой скоростью ехал - выясняют правоохранители.

Было установлено, что водителем легковушки оказался мужчина 30-35 лет. В результате столкновения он получил травмы и его доставили в больницу.

Примечательно, что ДТП произошло напротив кладбища.

Кадры с места инцидента:

дтп киев фура легковушка

Авария на Окружной Киев фура

Авария на Окружной Киев 10.06.2021 место дтп

Авария Киев 10.06.2021, Ауди залетел под фуру

дтп на Окружной ночью 10.06.2021

Киев ночью дтп 10.06.2021

Авария Ауди залетел под фуру

дтп на Окружной Киев ночью 10.06.2021

дтп на Окружной Киев

Авария Киев ауди залетел под фуру

Авария Киев ночью 10.06.2021

Авария на Окружной Киев ночью

Авария на Окружной Киев

Авария на Окружной Киев ночью 10.06.2021, Ауди залетел под фуру

Напомним, что 8 июня в Херсонской области, на дороге М-14 внедорожник влетел в фуру из-за чего погибли три человека. 

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП.
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