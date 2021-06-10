Авто на скорости влетело под грузовик: напротив кладбища в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (эксклюзивные фото)

Поздно ночью 9 июня в Киеве на Большой Окружной Дороге вблизи проспекта Победы произошла авария при участии Audi S Q-7 и грузовика DAF.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа".

Сообщается, что рабочие собирали габаритные конструкции из метала, находившиеся на зеленой зоне. Одна из них был погружена на длинномер и уже собиралась уезжать, но в этот миг в припаркованный в крайней левой полосе грузовик влетело Audi.

По словам очевидцев, включая водителя DAF, машина стояла с включенной аварийной сигнализацией и была хорошо видна на освещенной дороге.

Причину того, почему водитель Audi не заметил настолько большого препятствия и с какой скоростью ехал - выясняют правоохранители.

Было установлено, что водителем легковушки оказался мужчина 30-35 лет. В результате столкновения он получил травмы и его доставили в больницу.

Примечательно, что ДТП произошло напротив кладбища.

Кадры с места инцидента:

Напомним, что 8 июня в Херсонской области, на дороге М-14 внедорожник влетел в фуру из-за чего погибли три человека.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"