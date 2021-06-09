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На Херсонщине трагически погиб "свободовец" вместе с женой и младшей дочкой (фото, видео)

На Херсонщине трагически погиб "свободовец" вместе с женой и младшей дочкой (фото, видео)
15:10 Сегодня Телеграф

На Херсонщине 8 июня, на трассе М-14 произошло ДТП: внедорожник столкнулся с фурой. В результате чего погибли трое человек.

Об этом 9 июня сообщил глава организации ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

По его словам в аварии погиб замглавы Кропивницкой областной организации "Свобода" Эдуард Жмутский, и его жена глава организации Объединение украинок "Яворина" и депутат Новгородковского сельсовета от "Свободы" Марина, а также их младшая дочь Злата. Старшая дочь Алина сумела выжить, однако находится в коме.

Сообщается, что младшая дочь в этом году должна была идти в 1 класс, а старшая Алина - как раз окончила школу.

По данным Нацполиции Херсонщины, инцидент произошел на автодороге Одесса - Мелитополь - Новоазовск. В результате столкновения автомобилей "AUDI Q7" и грузовика "VOLVO" с полуприцепом, 44-летний мужчина и его 42-летняя жена, а также их 6-летняя дочь погибли. Вторая 16-летняя дочь была в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Согласно данным главы херсонской полиции Николая Вербицкого, на месте инцидента было установлено, что водитель внедорожника двигался по второстепенной дороге Чаплинка - Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса - Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. В результате произошло столкновение.

Отмечается, что семья приехала на Херсонщину из Кировоградской области. 

Кадры с места инцидента:

ДТП Херсон

ДТП Херсон умерли 3 человека

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Напомним, что 9 июня на Херсонщине в Скадовске в суде признали виновной женщину, которая была за рулем Volkswagen Golf, когда тот столкнулся с микроавтобусом. Тогда в ДТП погибли 4 человека, трое из которых были детьми.

8 июня в Одессе в Приморском районе водитель Range Rover сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

6 июня в Львовской области на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород" произошло ДТП между микроавтобусом и легковушкой из-за чего погибли 2 человека.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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ДТП, Херсон.
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