Женщину осудили за аварию, в которой погибла вся ее семья

На Херсонщине в Скадовске в суде признали виновной женщину, которая была за рулем Volkswagen Golf, когда тот столкнулся с микроавтобусом. Тогда в ДТП погибли 4 человека, трое из которых были детьми.

Об этом 9 июня сообщило местное СМИ "Типичный Херсон".

ДТП произошло 13 августа 2020 года. В момент инцидента семья на легковом авто ехала на море.

В результате аварии 45-летняя обвиняемая потеряла мужа и двух сыновей 11 и 14 лет. Также погибшим оказался 14-летний одноклассник старшего сына женщины. Водитель грузового микроавтобуса также получил различные травмы из-за чего длительно время пребывал на лечении.

Было установлено, что водитель была трезвой, но разогналась до 104-114,9 км/ч и на изогнутом участке трассы вылетела на встречную полосу, где и произошло столкновение с микроавтобусом.

В конечном счете женщина признала свою вину. Однако подчеркнула, что на дороге не было разметки, а скорость с которой она ехала, была не выше 100 км / ч.

В свою очередь в суде ее признали виновной и приговорили к 5 годам заключения.

Напомним, что 8 июня в Одессе в Приморском районе на перекрестке улиц Среднефонтанская - Семинарская водитель Range Rover сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

6 июня в Львовской области в Самборском районе на автодороге Н-13 "Львов-Самбор-Ужгород" столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль из-за чего погибли два человека.