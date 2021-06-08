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В Одессе водитель на Range Rover дважды нарушил ПДД и сбил 10-летюю девочку (фото)

В Одессе водитель на Range Rover дважды нарушил ПДД и сбил 10-летюю девочку (фото)
15:16 Сегодня Телеграф

В Одессе в Приморском районе на перекрестке улиц Среднефонтанская - Семинарская произошло ДТП: водитель Range Rover сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

Об этом 8 июня сообщили в Телеграм-канале Полиции Одесчины.

Сообщается, что машина выполняла поворот с улицы Среднефонтанской на улицу Семинарскую, когда совершила наезд на ребенка, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

6 июня в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП: столкнулись сразу три машины

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу. 

Фото с места событий:

В местном Телеграм-канале "Одесса Инфо" сообщили, что за рулем авто был владелец частного отеля "Одесский дворик" Геннадий Коган.

Отмечалось, что он проехал через две сплошные, а затем свернул под запрещающий знак "налево", после чего совершил наезд на девочку. 

 одесса

Напомним, что 7 июня в Днепре на машину автохама сбросили банку с краской.

Н июня на Львовщине на автодороге Н-13 "Львов-Самбор-Ужгород" столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль из-за чего погибли два человека.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Одесса, ДТП.
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